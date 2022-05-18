У перехоплених розмовах російські військові обговорюють як вбивають мирне населення. Один з окупантів сказав, що вони розстрілюють цивільних громадян, яких їм зовсім не шкода.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Загарбники без вагань страчують цивільних жителів за те, що вони намагаються вирватися з тимчасово окупованих територій.

“Їм зараз подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх ху*рим. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той уже поїхав. Так що ми хе*ачим і пох*р”, — сказав окупант.

Підрозділ цього росіянина дислокується на сході України. Під час розмови його дружина зізналася, що їй теж зовсім не шкода українців, які намагаються врятувати власне життя від “визволителів”.

Служба безпеки України фіксує ці та інші факти грубих порушень російською армією законів і звичаїв війни. Усі викриті злочини будуть передавати для розслідування до міжнародних судів.