Про це повідомила Служба безпеки України.
Загарбники без вагань страчують цивільних жителів за те, що вони намагаються вирватися з тимчасово окупованих територій.
“Їм зараз подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх ху*рим. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той уже поїхав. Так що ми хе*ачим і пох*р”, — сказав окупант.
Підрозділ цього росіянина дислокується на сході України. Під час розмови його дружина зізналася, що їй теж зовсім не шкода українців, які намагаються врятувати власне життя від “визволителів”.
Служба безпеки України фіксує ці та інші факти грубих порушень російською армією законів і звичаїв війни. Усі викриті злочини будуть передавати для розслідування до міжнародних судів.
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- У мережі опублікували перемовини з флагманом Чорноморського флоту РФ “Москва”. Під час запису екіпаж звітував про два влучання по крейсеру.
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