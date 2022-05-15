Розмову оприлюднила Служба безпеки України.
Російський солдат підтвердив, що проти цивільного населення України вони використовували заборонену зброю. Зокрема фосфорні та касетні бомби.
“Так, всі чекають, коли Володьку (Путіна, – ред.) це все заї*е, він війська виведе і “Тополя” сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам усе дозволили, все пускаємо туди”, – заявив окупант.
Служба безпеки додала, що окупаційні війська в зоні АТО/ООС використовують заборонене озброєння 2014 року. З початку активної фази війни у 2022 році використання подібних боєприпасів фіксували по всій лінії фронту.
- Нагадаємо, у широкомасштабному наступі на Україну брали участь близько 2,5 тисяч бойовиків з Чеченської Республіки. З них близько ста “кадирівців” загинули.
- Серед особового складу армії РФ зростає кількість випадків масових бунтів. Для їхнього придушення керівництво Росії скеровує “досвідчених карателів”, але вони суттєво не впливають на ситуацію.
- Також дружина одного з російських армійців, який зараз перебуває у Харківській області, закликала свого чоловіка катувати українських дітей, тому що вона їх ненавидить.