Розмову оприлюднила Служба безпеки України.

Російський солдат підтвердив, що проти цивільного населення України вони використовували заборонену зброю. Зокрема фосфорні та касетні бомби.

“Так, всі чекають, коли Володьку (Путіна, – ред.) це все заї*е, він війська виведе і “Тополя” сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам усе дозволили, все пускаємо туди”, – заявив окупант.

Служба безпеки додала, що окупаційні війська в зоні АТО/ООС використовують заборонене озброєння 2014 року. З початку активної фази війни у 2022 році використання подібних боєприпасів фіксували по всій лінії фронту.