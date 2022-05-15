У мережі опублікували перемовини з флагманом Чорноморського флоту РФ "Москва". Під час запису екіпаж звітував про два влучання по крейсеру.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

За словами зв’язкового, “Москва” мала дві пробоїни. Внаслідок влучання снаряду перестав функціонувати гвинт, через що крейсер ліг на бік. Чоловік кричав, що пробоїна знаходиться нижче ватерлінії. Судно мало крен 30 градусів.

“Немає ходу для зближення з буксирами, проводимо посильний порятунок екіпажу”, — кричали на крейсері Москва.

Зазначимо, що флагман Чорноморського флоту було атаковано 13 квітня. Він отримав серйозні пошкодження внаслідок влучання з українського ракетного комплексу “Нептун”. Російська сторона майже добу не визнавала, що крейсер затонув. Ввечері 14 квітня у РФ повідомили про втрату флагмана, але додали, що це сталося нібито під час буксування.

Міноборони РФ опублікувало відео зустрічі головнокомандувача ВМФ із “моряками крейсера”. Проте за свідченням однієї з матерів моряків відео могли зняти насправді до потоплення крейсера. У Росії офіційно визнали загибель одного моряка та ще 27 вважають зниклими безвісти. Додамо, що на борту мали перебувати понад 500 осіб, серед яких понад половину могли складати строковики.