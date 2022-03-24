Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликає центральну владу, а не здебільшого волонтерів, брати більше участі у вирішенні гуманітарних криз. У Чернігові через атаки військових РФ містянам обмежили видачу води до 10 літрів на особу.

Про це повідомив мер в етері телеканалу “Прямий”.

Більше як тиждень у місті немає електропостачання, тому відсутня можливість подати напруження на скважин із водою. Містянам почали розвозити воду за допомогою генераторів, але обмежили кількість до 10 літрів в руки через нестачу місткостей.

За словами Владислава Атрошенко, Чернігів перебуває в стані гуманітарної кризи, зокрема через відсутність електроенергії, водопостачання та опалення. Тільки частина міста досі має доступ до газу, оскільки останні тижні ворог веде вогонь на ураження мирного населення та житлових будинків.

“Я б просив і центральну владу на сьогодні всі зусилля зосереджувати на тому, щоби зменшити страждання людей у таких містах як Чернігів, Харків, Маріуполь. Не тільки щоби на плечах волонтерів лежала забезпечення медикаментами, продовольством”, — зазначив мер.

За його словами, коли місто оточене ворогом і фактично ізольоване, то воно потребує значного військового підкріплення. Він попросив підкріпити військових першочергово, бо на їхніх плечах основний тягар по обороні. Також мер закликає українців стати захисті на кордонах просування ворогу, оскільки Кремль не захоче зупинятися на Чернігові чи Сумах.