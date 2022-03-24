Про це повідомив мер в етері телеканалу “Прямий”.
Більше як тиждень у місті немає електропостачання, тому відсутня можливість подати напруження на скважин із водою. Містянам почали розвозити воду за допомогою генераторів, але обмежили кількість до 10 літрів в руки через нестачу місткостей.
За словами Владислава Атрошенко, Чернігів перебуває в стані гуманітарної кризи, зокрема через відсутність електроенергії, водопостачання та опалення. Тільки частина міста досі має доступ до газу, оскільки останні тижні ворог веде вогонь на ураження мирного населення та житлових будинків.
“Я б просив і центральну владу на сьогодні всі зусилля зосереджувати на тому, щоби зменшити страждання людей у таких містах як Чернігів, Харків, Маріуполь. Не тільки щоби на плечах волонтерів лежала забезпечення медикаментами, продовольством”, — зазначив мер.
За його словами, коли місто оточене ворогом і фактично ізольоване, то воно потребує значного військового підкріплення. Він попросив підкріпити військових першочергово, бо на їхніх плечах основний тягар по обороні. Також мер закликає українців стати захисті на кордонах просування ворогу, оскільки Кремль не захоче зупинятися на Чернігові чи Сумах.
- Нагадаємо, за місяць з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні, російські військові вбили 128 українських дітей.
- Також ракетні удари, бомбардування та інші атаки з боку російської армії спричиняють гуманітарні катастрофи в мирних містах України. Одна з найбільших проблем – обмежений або відсутній доступ до питної води. Тому варто знати, як очищати її самостійно.
- Російські загарбники готуються влаштувати “великий терор” у тимчасово захопленому Херсоні, оскільки місцеві жителі постійно влаштовують протести проти окупації.