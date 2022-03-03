Про це він повідомив у Facebook.
Домовленість відбулась після декількох днів тиску на Херсон з боку російських військ, які оточили місто.
“Все, що відбувається зараз у нашому місті – політика, яку я ненавиджу. Я прийшов оновити інфраструктуру, заводити в Херсон інвестиції, будувати будинки, дороги, парки та нове життя для рідного міста. В результаті я шукаю спецпакети для вбитих, ставлю на вуха весь світ, просячи “зелений коридор” і думаю, ЯК мені тепер відновлювати місто після танків та БТРів”, – наголосив мер Херсона.
Херсон – стратегічно важливе місто на березі Чорного моря з населенням майже 300 тис. У середу в Києві мер оскаржив претензії Росії щодо контролю, заявивши, що українські сили все ще воюють у деяких частинах міста.
Мер також повідомив в інтерв’ю New York Times, що група з близько 10 озброєних російських офіцерів, включаючи командувача силами, які атакували місто, увійшла в будівлю мерії в середу. За його словами, російські офіцери проінформували його про те, що вони планують створити нову адміністрацію, подібну до тих, що знаходяться у двох підтримуваних Росією сепаратистських анклавах на сході України, повідомляє CNN.
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