Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що українських військових у місті більше немає, а його жителі тепер повинні виконувати вказівки "озброєних людей, які прийшли до міської адміністрації". Фактично він підтвердив, що наразі місто перебуває під російським контролем.

Про це він повідомив у Facebook.

Домовленість відбулась після декількох днів тиску на Херсон з боку російських військ, які оточили місто.

“Все, що відбувається зараз у нашому місті – політика, яку я ненавиджу. Я прийшов оновити інфраструктуру, заводити в Херсон інвестиції, будувати будинки, дороги, парки та нове життя для рідного міста. В результаті я шукаю спецпакети для вбитих, ставлю на вуха весь світ, просячи “зелений коридор” і думаю, ЯК мені тепер відновлювати місто після танків та БТРів”, – наголосив мер Херсона.

Херсон – стратегічно важливе місто на березі Чорного моря з населенням майже 300 тис. У середу в Києві мер оскаржив претензії Росії щодо контролю, заявивши, що українські сили все ще воюють у деяких частинах міста.

Мер також повідомив в інтерв’ю New York Times, що група з близько 10 озброєних російських офіцерів, включаючи командувача силами, які атакували місто, увійшла в будівлю мерії в середу. За його словами, російські офіцери проінформували його про те, що вони планують створити нову адміністрацію, подібну до тих, що знаходяться у двох підтримуваних Росією сепаратистських анклавах на сході України, повідомляє CNN.