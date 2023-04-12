Про це сповіщає The Telegraph.
У виданні нагадали, що рік тому керівництво Twitter заявило, що мережа “не буде рекомендувати у пошуковій видачі, на домашніх сторінках користувачів та інших частинах сервісу облікові записи, які стосуються держав, що ведуть війни закордоном”. Зокрема, це стосувалося і Росії.
Проте, згідно з нещодавно проведеними журналістами видання “The Telegraph” тестами, акаунти російських державних органів знаходяться у верхній частині пошукової видачі для певних запитів. Крім того, сторінки також відображаються в пропозиціях інших облікових записів.
Зокрема, обмеження не діють стосовно акаунта президента Росії Володимира Путіна, міністерства закордонних справ РФ і посольства Російської Федерації у Великій Британії.
Наголошено, що колишні власники Twitter заявили, що ці тести підтверджують факт скасування обмежень.
“Малоймовірно, що ці зміни відбулися випадково або без відома керівництва компанії”, – коментують вони.
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