Після того, як Twitter перейшов у власність мільярдера Ілона Маска, ця соціальна мережа зняла обмеження з акаунтів, що стосуються російських державних відомств.

Про це сповіщає The Telegraph.

У виданні нагадали, що рік тому керівництво Twitter заявило, що мережа “не буде рекомендувати у пошуковій видачі, на домашніх сторінках користувачів та інших частинах сервісу облікові записи, які стосуються держав, що ведуть війни закордоном”. Зокрема, це стосувалося і Росії.

Проте, згідно з нещодавно проведеними журналістами видання “The Telegraph” тестами, акаунти російських державних органів знаходяться у верхній частині пошукової видачі для певних запитів. Крім того, сторінки також відображаються в пропозиціях інших облікових записів.

Зокрема, обмеження не діють стосовно акаунта президента Росії Володимира Путіна, міністерства закордонних справ РФ і посольства Російської Федерації у Великій Британії.

Наголошено, що колишні власники Twitter заявили, що ці тести підтверджують факт скасування обмежень.