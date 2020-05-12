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Меркель призначила консультанта щодо медреформи в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель призначила радника, який надаватиме консультації для реалізації медичної реформи в Україні.

Вівторок, 12 травня 2020, 18:54

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулася розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з німецьким канцлером. Співрозмовники, зокрема, обговорили реалізацію медичної реформи, реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Шмигаль наголосив, що медична реформа в Україні буде продовжена попри те, що коронавірус вніс свої корективи.

“Ми зараз думаємо про можливе коригування деяких аспектів реформи. В цьому питанні ми будемо орієнтуватися в тому числі й на німецьку медичну систему, яка в сьогоднішніх умовах краще за всіх в Європі відреагувала на виклики”, – зазначив глава Кабміну.

Меркель своєю чергою запропонувала підтримку в цьому процесі та визначила спеціального радника, який надаватиме консультативну допомогу українській стороні.

  • Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав переглянути медичну реформу. Він зазначив, що медична галузь країни знаходиться “за крок від коми”.
  • Володимир Зеленський заявив, що впровадження другого етапу медреформи призведе до звільнення тисяч медиків і закриття сотень лікарень.
Теги: медреформа, Ангела Меркель, Денис Шмыгаль

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