Меркель призначила консультанта щодо медреформи в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель призначила радника, який надаватиме консультації для реалізації медичної реформи в Україні.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулася розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з німецьким канцлером. Співрозмовники, зокрема, обговорили реалізацію медичної реформи, реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Шмигаль наголосив, що медична реформа в Україні буде продовжена попри те, що коронавірус вніс свої корективи.

“Ми зараз думаємо про можливе коригування деяких аспектів реформи. В цьому питанні ми будемо орієнтуватися в тому числі й на німецьку медичну систему, яка в сьогоднішніх умовах краще за всіх в Європі відреагувала на виклики”, – зазначив глава Кабміну.

Меркель своєю чергою запропонувала підтримку в цьому процесі та визначила спеціального радника, який надаватиме консультативну допомогу українській стороні.