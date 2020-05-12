Меркель призначила консультанта щодо медреформи в Україні

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.
Сьогодні в режимі відеоконференції відбулася розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з німецьким канцлером. Співрозмовники, зокрема, обговорили реалізацію медичної реформи, реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Шмигаль наголосив, що медична реформа в Україні буде продовжена попри те, що коронавірус вніс свої корективи.
“Ми зараз думаємо про можливе коригування деяких аспектів реформи. В цьому питанні ми будемо орієнтуватися в тому числі й на німецьку медичну систему, яка в сьогоднішніх умовах краще за всіх в Європі відреагувала на виклики”, – зазначив глава Кабміну.
Меркель своєю чергою запропонувала підтримку в цьому процесі та визначила спеціального радника, який надаватиме консультативну допомогу українській стороні.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав переглянути медичну реформу. Він зазначив, що медична галузь країни знаходиться “за крок від коми”.
- Володимир Зеленський заявив, що впровадження другого етапу медреформи призведе до звільнення тисяч медиків і закриття сотень лікарень.