Новый механизм финансирования медицины, внедрение которого предусмотрено на втором этапе медреформы, приведет к увольнению тысяч медиков и закрытию сотен больниц.

Об этом во время сегодняшнего видеообращения к украинцам заявил Президент Владимир Зеленский.

По словам президента, новый механизм финансирования медицины, который предусмотрен в рамках второго этапа медреформы, приведет к закрытию сотен больниц и увольнению тысяч медиков.

“Из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по всей Украине. Почти тысяча больниц получит намного меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы”, — сказал он.

Зеленский заявил, что в связи с этим медики будут вынуждены вместо помощи людям думать о “собственном выживании”.

“Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники без глубинного понимания процесса. Каким образом один вызов скорой фактически оценили аж в 75 гривен? Почему за инсульт и инфаркт сумма на бумаге как минимум вдвое меньше реальной стоимости?”, — посетовал президент.

Зеленский отметил, что в связи с реформой некоторым больницам хватит средств “разве что на дверной замок и надпись: “Мы закрылись, держитесь, удачи!”.

Послаблення карантину та другий етап медичної реформи: звернення Президента до українців. «Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони», – так про глобальну ситуацію в українській медицині під час другого етапу реформи висловився у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.Робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки – реформа має як плюси, так і мінуси. Завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки. Водночас Президент України наголосив – він не може допустити того, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі 50 тисяч медиків втратили роботу, під загрозою опинились екстрена допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. З огляду на це, Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих болючих питань. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 4. Mai 2020

Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны состояться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине должны быть бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.