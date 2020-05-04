Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Как сообщалось ранее, Президент Зеленский заявил, что новый механизм финансирования медицины, внедрение которого предусмотрено на втором этапе медреформы, приведет к увольнению тысяч медиков и закрытию сотен больниц. В связи с этим он призвал правительство и парламент пересмотреть медреформу.

Зеленский подчеркнул, что то, что медреформа “вызывает вопросы” не свидетельствует о том, что его власть считает медицину Украины идеальной и такой, что не нуждается в изменениях.

“Поверьте, с начала коронавируса как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится за шаг от комы”, — сказал он.

По мнению Главы государства, единственное, благодаря чему медотрасль “еще жива” — украинские медики.

Послаблення карантину та другий етап медичної реформи: звернення Президента до українців. «Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони», – так про глобальну ситуацію в українській медицині під час другого етапу реформи висловився у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.Робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки – реформа має як плюси, так і мінуси. Завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки. Водночас Президент України наголосив – він не може допустити того, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі 50 тисяч медиків втратили роботу, під загрозою опинились екстрена допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. З огляду на це, Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих болючих питань. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 4. Mai 2020

Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны состояться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине должны быть бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.