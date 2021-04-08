Меркель закликала Путіна прибрати війська від українського кордону

Про це повідомляє пресслужба Меркель.

За словами заступниці речника федерального уряду Ульріке Деммер, предметом ініційованої Меркель розмови з Путіним стали ряд зовнішньополітичних питань. Крім ситуації в Сирії, Лівії, Боснії та Герцеговині та справи російського опозиціонера Олексія Навального, обговорювали також посилення присутності російських військ поблизу східного кордону України. “Канцлер закликав прибрати ці підкріплення військ для деескалації ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Примітно, що пресслужба Кремля, інформуючи про розмову, акцентувала на звинуваченнях президента РФ на адресу української влади, яка, за версією Путіна, “цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення”.

“Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в “нормандському форматі”, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ”, — повідомили в Кремлі.

Ситуація на кордоні

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.