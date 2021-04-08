Меркель закликала Путіна прибрати війська від українського кордону

Covid-19 Україна

оновлено 08.04.2021 о 18:02

Всього:

1803998 (+19419)

Хворіють:

384153 (+19419)

Вилікувались:

1383883 (+10032)

Померло:

35962 (+464)

19:32 СБУ затримала бойовика «ЛНР», який влаштувався на роботу в МВС
19:17 «Цілющі здатності Росомахи не врятують мене від COVID»: Г'ю Джекман отримав першу дозу вакцини
18:58 У ЗСУ прокоментували ймовірну участь Оксани Антонюк у «Слов’янському базарі»
18:42 Стала відома дата початку фільмування п’ятого сезону серіалу «Корона»
18:35 Рідкісний екземпляр першого коміксу про Супермена продали за рекордні $3,25 млн
18:08 Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню на Київщині
17:41 У Німеччині для маленької альпаки-інваліда зробили спеціальний візок: фото
17:41 Louis Vuitton презентував чоловічу сумку в формі літака вартістю у $39 тисяч
17:29 На Банковій відхрестилися від слів Мендель про «українську російську»: «Це її окрема думка»
16:46 Facebook тестує новий застосунок з функціями Clubhouse та Instagram Live
16:36 У «Слузі народу» анонсували позачергові засідання Ради і роботу в «дві зміни»: що розглядатимуть
16:22 У NASA пояснили, звідки взялася «веселка» на Марсі
16:02 САП вимагає арешту брата судді Вовка з заставою в кількадесят мільйонів
15:38 Twitter намагався купити Clubhouse за $4 млрд, – Bloomberg
14:56 Бойкот через бавовну: у Китаї телебачення почало розмивати логотипи західних брендів
14:26 Філіппіни призупиняють вакцинацію препаратом AstraZeneca людей молодше 60 років
14:25 Alyona Alyona презентувала новий альбом Galas
14:24 ДБР прийшло з обшуками в головний офіс «Укрзалізниці»
13:44 Аваков хоче штрафувати за «нав’язливе спілкування», – Bihus.Info
13:44 «Співпраця була тісною і не секретною»: Коломойський та Курченко створювали спільні схеми збагачення
13:43 У Чехії вчетверте за рік звільняють голову МОЗ: цього разу — за відмову купувати «Спутник V»
Партнерський матеріал
13:06 «Рок Булава 2021»: Дати проведення
Партнерський матеріал
12:43 PPC DAY: PRO – конференція для тих, хто хоче вижати максимум з платної реклами в 2021 році
12:20 Netflix випустив трейлер супергеройського серіалу «Спадок Юпітера»
11:49 Лавров назвав санкційну політику Вашингтона проти Росії «тупою»
11:38 Аеропорт «Дніпропетровськ» офіційно перейменували на «Дніпро»
11:18 Лише люди старше 60: Іспанія обмежила застосування вакцини від AstraZeneca
11:00 У Пекіні зараз більше мільярдерів, ніж у будь-якому місті світу
10:46 Facebook відмовився сповістити півмільярда користувачів, які постраждали від витоку даних

Меркель закликала Путіна прибрати війська від українського кордону

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну і закликала до відведення військ від кордону України.

Четвер, 8 квітня 2021, 19:50

Про це повідомляє пресслужба Меркель.

За словами заступниці речника федерального уряду Ульріке Деммер, предметом ініційованої Меркель розмови з Путіним стали ряд зовнішньополітичних питань.

Крім ситуації в Сирії, Лівії, Боснії та Герцеговині та справи російського опозиціонера Олексія Навального, обговорювали також посилення присутності російських військ поблизу східного кордону України.

“Канцлер закликав прибрати ці підкріплення військ для деескалації ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Примітно, що пресслужба Кремля, інформуючи про розмову, акцентувала на звинуваченнях президента РФ на адресу української влади, яка, за версією Путіна, “цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення”.

“Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в “нормандському форматі”, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ”, — повідомили в Кремлі.

Ситуація на кордоні

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

  • Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
  • У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
Теги: Ангела Меркель, Ангела Меркель, війська, Володимир Путін, кордони, Росія, Україна

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook