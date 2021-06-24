Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Європейський Союз налагодити діалог з Російською Федерацією та піти на прямий контакт з Володимиром Путіним.

Про це Меркель заявила Бундестагу в урядовій заяві напередодні саміту ЄС у Брюсселі, інформує Politico.

Своєю заявою канцлерка намагалася підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в Євросоюзі.

“На мою думку, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом… Президенту США Джо Байдену недостатньо поговорити з російським президентом – я це дуже вітаю, – але Європейський Союз також повинен створити формати для переговорів тут. Немає іншого способу вирішити конфлікти”, – заявила Меркель.

Нагадаємо, що напередодні Франція та Німеччина представили ЄС пропозицію, що викликала розбіжності серед країн блоку. Вона передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Особливо негативно цю позицію сприйняли країни Балтії та Польща. Франко-німецьку ініціативу обговорять сьогодні на саміті ЄС.