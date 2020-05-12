Про це він поінформував в ефірі телеканалу “1+1”.
“Пом’якшити карантин, який введений на рівні держави, місцева влада не мала права, бо йдеться про життя, здоров’я людей, безпеку країни. Посилювати карантинні заходи, якщо відбувається спалах локально в тому чи іншому населеному пункті, право є. Для цього існує механізм так званої Комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони збираються, приймають рішення, посилюють заходи, можуть закривати заїзд в населені пункти. Ці повноваження у місцевої влади є”, – наголосив Шмигаль.
При цьому очільник Уряду не вважає, що влада низки міст (зокрема, Черкас) влаштувала “непокору”, вводячи достроково пом’якшення карантину. На його думку, це “були політичні заяви”: “у всіх по-різному здавали нерви”.
“Є правоохоронні органи, які реагують. З мерами проводимо бесіди. У нас є селекторні наради”, – зазначив Шмигаль.
(На відео – з 8:15)
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.