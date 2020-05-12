Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада не має права послаблювати карантинні обмеження, але може їх за необхідності посилювати.

Про це він поінформував в ефірі телеканалу “1+1”.

“Пом’якшити карантин, який введений на рівні держави, місцева влада не мала права, бо йдеться про життя, здоров’я людей, безпеку країни. Посилювати карантинні заходи, якщо відбувається спалах локально в тому чи іншому населеному пункті, право є. Для цього існує механізм так званої Комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони збираються, приймають рішення, посилюють заходи, можуть закривати заїзд в населені пункти. Ці повноваження у місцевої влади є”, – наголосив Шмигаль.

При цьому очільник Уряду не вважає, що влада низки міст (зокрема, Черкас) влаштувала “непокору”, вводячи достроково пом’якшення карантину. На його думку, це “були політичні заяви”: “у всіх по-різному здавали нерви”.

“Є правоохоронні органи, які реагують. З мерами проводимо бесіди. У нас є селекторні наради”, – зазначив Шмигаль.

(На відео – з 8:15)