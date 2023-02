Про це повідомляє пресслужба Meta.

Власники каналів в Instagram матимуть змогу поширити текст, фото, відео та голосові повідомлення, а також створити опитування для своїх підписників.

Водночас підписники не зможуть нічого опублікувати в каналах. Лише реагувати на повідомлення за допомогою емодзі.

За даними видання Engadget, функцію вже тестують кілька блогерів. Серед них сноубордистка Хлоя Кім, борець з джиу-джитсу Маккензі Дерн, мем-профіль Танк Сінатра та засновник Meta Марк Цукерберг. Вони запустять свої перші канали до кінця цього тижня.

Також користувачі Instagram згодом зможуть прикріпити посилання на канал до свого облікового запису. Доступ до Instagram-каналів може бути відкритим чи платним.

