Про це повідомляє CNN.
Згідно з документами справи, користувачі з США звинуватили підрозділ Meta Platforms у порушенні федеральних законів, законів штату Каліфорнія про конфіденційність та прослуховування телефонних розмов за допомогою модулів для зберігання файлів cookie.
Так, компанія нібито відстежувала активність людей на зовнішніх вебсайтах, що містили кнопки Facebook “Подобається”, а потім збирала історію відвідувань користувачів у профілі, які продавала рекламодавцям.
Справа була закрита в червні 2017 року, у квітні 2020-го федеральний апеляційний суд її відновив. Він заявив, що користувачі можуть спробувати довести, що компанія несправедливо отримала прибуток і порушила їхню конфіденційність.
Пропоноване попереднє врегулювання було подано компанією до Окружного суду США в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, і вимагає схвалення судді. Угода також вимагає, щоб Facebook видалив дані, які він збирав у неналежний спосіб. Своєю чергою, Meta заперечує правопорушення, але погодилася уникнути судових витрат та ризиків.
- Нагадаємо, материнська компанія Facebook, Meta, на нічних торгах втратила майже 200 мільярдів доларів після публікації квартальних результатів. Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.
- У своєму щорічному звіті компанія Meta заявила, що через європейські норми щодо персональних даних вона буде змушена відключити Instagram і Facebook в Європі. У відповідь представники урядів Франції та Німеччини зауважили, що ЄС від цього буде “лише краще”.
- Meta продала Diem Association. Активи та інтелектуальна власність перейшли від компанії Марка Цукерберга до американського банку Silvergate. Сума угоди – $200 млн.