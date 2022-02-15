Meta погодилася виплатити 90 мільйонів доларів для врегулювання 10-річного судового процесу щодо порушення правил конфіденційності. Компанію підозрюють у відстеженні дій користувачів поза межами її соцмереж.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з документами справи, користувачі з США звинуватили підрозділ Meta Platforms у порушенні федеральних законів, законів штату Каліфорнія про конфіденційність та прослуховування телефонних розмов за допомогою модулів для зберігання файлів cookie.

Так, компанія нібито відстежувала активність людей на зовнішніх вебсайтах, що містили кнопки Facebook “Подобається”, а потім збирала історію відвідувань користувачів у профілі, які продавала рекламодавцям.

Справа була закрита в червні 2017 року, ​​у квітні 2020-го федеральний апеляційний суд її відновив. Він заявив, що користувачі можуть спробувати довести, що компанія несправедливо отримала прибуток і порушила їхню конфіденційність.

Пропоноване попереднє врегулювання було подано компанією до Окружного суду США в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, і вимагає схвалення судді. Угода також вимагає, щоб Facebook видалив дані, які він збирав у неналежний спосіб. Своєю чергою, Meta заперечує правопорушення, але погодилася уникнути судових витрат та ризиків.