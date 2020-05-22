Стало відомо, чи проводитимуть температурний скринінг і обмежуватимуть кількість пасажирів в київському метро після його відкриття 25 травня.

Про це в ефірі каналу “Україна 24” розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондріївський.

За словами Мондріївського, в метрополітені діятиме масковий режим. Також пасажири будуть зобов’язані носити рукавички.

“Маска, рукавички — режим індивідуального захисту. Будуть стояти чергові, які будуть контролювати”, — зазначив він.

Проводити температурний скринінг всіх пасажирів, за словами Мондріївського, неможливо. Тож його не буде.

Обмежувати кількість людей, які будуть допущені на станції і в вагони, також не будуть.

“Ви ж розумієте, що це (обмежувати кількість пасажирів — ред.) неможливо. Будуть приймати рішення, які комфортні для киян”, — повідомив заступник голови КМДА.

На відео з 8:30 хвилин