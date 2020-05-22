Про це в ефірі каналу “Україна 24” розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондріївський.
За словами Мондріївського, в метрополітені діятиме масковий режим. Також пасажири будуть зобов’язані носити рукавички.
“Маска, рукавички — режим індивідуального захисту. Будуть стояти чергові, які будуть контролювати”, — зазначив він.
Проводити температурний скринінг всіх пасажирів, за словами Мондріївського, неможливо. Тож його не буде.
Обмежувати кількість людей, які будуть допущені на станції і в вагони, також не будуть.
“Ви ж розумієте, що це (обмежувати кількість пасажирів — ред.) неможливо. Будуть приймати рішення, які комфортні для киян”, — повідомив заступник голови КМДА.
На відео з 8:30 хвилин
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