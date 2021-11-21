Президент України Володимир Зеленський заявив, що український народ є сильним, сміливим, талановитим та непереможним, оскільки готовий до боротьби ціною власного життя.

Про це він сказав у відеозверненні з нагоди Дня Гідності і Свободи.

“Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя”, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – свято встановлено на честь двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).