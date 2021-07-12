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Microsoft купує компанію, яка розробляє системи кібербезпеки за $500 млн, – Bloomberg

Корпорація Microsoft вирішила купити компанію RiskIQ, яка займається розробкою систем у сфері кібербезпеки.

Понеділок, 12 липня 2021, 13:55

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Шляхом купівлі RiskIQ, компанія Microsoft хоче розширити свою продукцію та забезпечити клієнтів надійнішим захистом в умовах посилення глобальних кібератак. Угоду можуть анонсувати найближчими днями.

За даними джерел, Microsoft планує купити RiskIQ та 500 млн доларів. При цьому обидві компанії відмовилися коментувати цю інформацію.

Зазначимо, що RiskIQ – компанія, яка заснована у 2009 році в Сан-Франциско. Вона співпрацювала з Facebook, BMW, American Express і Поштовою службою США.

Це буде не перша угода Microsoft щодо купівлі розробників систем безпеки. Зокрема, минулого місяця корпорація придбала іншу компанію з того ж сектору – ReFirm Labs, яка займається захистом “розумних” пристроїв.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

  • У кінці червня Microsoft повідомила про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium.
Теги: RiskIQ, кібербезпека, Microsoft

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