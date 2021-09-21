Про це повідомляє видання The Verge.
Вже 5 жовтня Microsoft випустить офіційну версію своєї операційної системи Windows 11. Оновлення буде безплатним для користувачів Windows 10.
Напередодні випуску компанія відновила роботу застосунку PC Health Check, який дозволяє користувачам побачити, чи готовий їхній комп’ютер до оновлення до Windows 11.
Журналіст Шон Голлістер, який вже користується тестовою версією Windows 11, виявив, що новий PC Health Check вводить в оману. Застосунок хибно показав, що його настільний ігровий ПК з процесором Core i7 сьомого покоління нібито не готовий до Windows 11.
Раніше представники компанії у коментарі виданню пояснювали, що ПК, що не підтримуються Windows 11, не матимуть права на отримання оновлень безпеки і навіть драйверів. Детальніших роз’яснень компанія не надавала.
Голлістер з’ясував, що Microsoft попереджає про те, що ПК, що не потраплять до “білого” списку, надалі не обслуговуватимуться.
“Коли я нещодавно намагався оновити свою систему до бета-версії Windows 11, інсталятор показав незвичне повідомлення: натиснути кнопку, щоб прийняти підтвердження того, що мій ПК “більше не підтримуватиметься”, і що я навіть можу анулювати комп’ютерну гарантію, якщо я продовжу”, — розповів Голлістер, надавши відповідний скріншот.
- Нагадаємо, 24 червня корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.
- Також в червні Microsoft сповістила про плани припинити підтримку актуальної версії Windows з 2025 року.
- В серпні стало відомо, що новій версії операційної системи Windows 11 Microsoft ускладнить процес вибору браузера за замовчуванням.