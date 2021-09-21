Microsoft не відмовлятиме користувачам зі старими комп'ютерами у встановленні Windows 11, але залишає за собою право відмовити у наданні оновлень, зокрема, безпекових.

Про це повідомляє видання The Verge.

Вже 5 жовтня Microsoft випустить офіційну версію своєї операційної системи Windows 11. Оновлення буде безплатним для користувачів Windows 10.

Напередодні випуску компанія відновила роботу застосунку PC Health Check, який дозволяє користувачам побачити, чи готовий їхній комп’ютер до оновлення до Windows 11.

Журналіст Шон Голлістер, який вже користується тестовою версією Windows 11, виявив, що новий PC Health Check вводить в оману. Застосунок хибно показав, що його настільний ігровий ПК з процесором Core i7 сьомого покоління нібито не готовий до Windows 11.

Раніше представники компанії у коментарі виданню пояснювали, що ПК, що не підтримуються Windows 11, не матимуть права на отримання оновлень безпеки і навіть драйверів. Детальніших роз’яснень компанія не надавала.

Голлістер з’ясував, що Microsoft попереджає про те, що ПК, що не потраплять до “білого” списку, надалі не обслуговуватимуться.