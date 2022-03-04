4 березня одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що зупиняє "всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ".

Про це інформує американський телеканал CNN.

В онлайн-пості президент Microsoft Бред Сміт написав, що компанія також “припиняє багато аспектів нашого бізнесу в Росії відповідно до рішень уряду про санкції”.

Не відразу було зрозуміло, чи було призупинення продажів прямим результатом дотримання санкцій. Microsoft не відразу відповіла на запит.

У компанії додали, що Microsoft також продовжує надавати Україні допомогу в галузі кібербезпеки та вже допомогла захистити країну від кібератаки, спрямованої на “головного українського мовника”.

За словами Сміта, команда Microsoft із кібербезпеки допомогла реагувати на кібератаки, спрямовані на “понад 20 українських державних, ІТ-організацій та організацій фінансового сектору”.