Про це інформує американський телеканал CNN.
В онлайн-пості президент Microsoft Бред Сміт написав, що компанія також “припиняє багато аспектів нашого бізнесу в Росії відповідно до рішень уряду про санкції”.
Не відразу було зрозуміло, чи було призупинення продажів прямим результатом дотримання санкцій. Microsoft не відразу відповіла на запит.
У компанії додали, що Microsoft також продовжує надавати Україні допомогу в галузі кібербезпеки та вже допомогла захистити країну від кібератаки, спрямованої на “головного українського мовника”.
За словами Сміта, команда Microsoft із кібербезпеки допомогла реагувати на кібератаки, спрямовані на “понад 20 українських державних, ІТ-організацій та організацій фінансового сектору”.
- Нагадаємо, Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов’язані з РФ. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як “Газпром” “Сбербанк EN+ “, “Лукойл” та “Полюс”.
- 2 березня російський “Сбербанк” оголосив про вихід з європейського ринку після того, як зіштовхнувся з великим відпливом готівки, а також через небезпеку для своїх працівників та відділень. Оголошення “Сбербанку” з’явилось через декілька годин після того, як Європейський центральний банк наказав закрити “Sberbank Europe”.
- Раніше стало відомо, що Європейський Союз у зв’язку з вторгненням Росії в Україну заборонив окремим банкам РФ доступ до системи SWIFT та ввів додаткові обмеження, серед яких – заборона постачати в Росію банкноти євро.