Корпорація Microsoft вирішила суттєво зменшити присутність на російському ринку. Компанія ухвалила таке рішення через зміни в економічних перспективах.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Американська корпорація буде продовжувати виконувати чинні договірні зобов’язання з російськими клієнтами. Проте до моменту, поки діє зупинення нових продажів.

“У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в Росії”, – йдеться в повідомленні компанії.

Від рішення зазнають втрат близько 400 співробітників. У заяві Microsoft йдеться, що з ними працюють, щоб забезпечити “цілковиту підтримку в цей складний час”.

Компанія зупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії з березня. Водночас Microsoft підтримувала клієнтів та свої офіси.