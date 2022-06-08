Про це повідомило видання Bloomberg.
Американська корпорація буде продовжувати виконувати чинні договірні зобов’язання з російськими клієнтами. Проте до моменту, поки діє зупинення нових продажів.
“У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в Росії”, – йдеться в повідомленні компанії.
Від рішення зазнають втрат близько 400 співробітників. У заяві Microsoft йдеться, що з ними працюють, щоб забезпечити “цілковиту підтримку в цей складний час”.
Компанія зупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії з березня. Водночас Microsoft підтримувала клієнтів та свої офіси.
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