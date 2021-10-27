Суд Європейського союзу наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день за те, країна не призупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду й не виконала положення судового рішення.

Про це йдеться у рішенні суду ЄС.

“Оскільки Польща не призупинила застосування положень національного законодавства, що стосуються, зокрема, сфер юрисдикції Дисциплінарної палати Верховного суду, Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденний штраф у розмірі 1 млн євро“, – йдеться у рішенні суду.

Наголошується, що накладення цього штрафу спрямоване на “уникнення серйозних і непоправних збитків правопорядку Європейського Союзу, а також цінностям, на яких він заснований, включаючи верховенство закону”.

Суд ЄС виніс це рішення після того, як Конституційний суд Польщі постановив, що низка законів ЄС та деякі європейські судові ухвали суперечать конституції країни, а членство Польщі в Євросоюзі не дає органам ЄС верховенства у судовій сфері та не означає передачу Польщею свого суверенітету.

Проте це рішення суперечить принципам верховенства права ЄС, яке передбачає, що правові норми країн Євросоюзу в низці сфер не повинні застосовуватися, якщо вони суперечать нормам європейського права

Крім того, Польща веде запеклі суперечки з Європейським Союзом у таких питаннях, як права ЛГБТК і незалежність ЗМІ.