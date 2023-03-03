Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

За словами помічника генерального прокурора США Метта Олсена, Міністерство юстиції залучить ще 25 нових прокурорів до відділу контррозвідки та експортного контролю. Це рішення є частиною ще більших зусиль щодо забезпечення того, щоб компанії та інші треті сторони не допомагали Росії ухилятися від санкцій США.

Метт Олсен розповів, що нові прокурори працюватимуть із корпораціями над розслідуванням випадків ухилення від санкцій та експортного контролю, а також порушуватимуть кримінальні справи проти компаній, які не дотримуватимуться вимог щодо санкцій проти РФ.

Згідно з заявою офіційних осіб на конференції Американської асоціації юристів, держоргани США все активніше співпрацюють щодо забезпечення максимального впливу санкцій та заходів експортного контролю, введених щодо Росії та інших противників, таких як Китай та Іран.

У виданні нагадали, що з минулого року після початку повномасштабної війни РФ проти України США та їхні західні союзники наклали на Росію низку міжнародних торговельних і фінансових, прагнучи змусити Кремль вивести свої війська з України.

У відповідь Москва залучила державні та приватні компанії з таких країн, як Іран, Китай і Туреччина, щоб обійти санкції. На Заході вважають, що так вона продовжує ввозити важливі для своєї оборонної промисловості комп’ютерні чипи та радіолокаційне обладнання.

Для протидії таким діям РФ адміністрація Байдена в четвер оприлюднила вже третій набір рекомендацій для приватного сектора, мета якого – попередити компанії про юридичні ризики порушення санкцій та експортного контролю, навчити банки та інші фірми, як виявляти потенційні ухилення, і бути насторожі проти зловмисників, які прагнуть допомогти Росії уникнути санкцій.

Окрім наймання додаткових прокурорів, відділ контррозвідки також залучить до роботи адвоката, який буде консультувати щодо розслідувань, що стосуються корпорацій.