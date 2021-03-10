Міністерство юстиції США заявило в Верховному суді, що більше не буде захищати укази адміністрації 45-го президента Дональда Трампа, що стосуються допомоги іммігрантам, які хочуть отримати постійне місце проживання.

Про це повідомляє CNBC.

Адміністрація Трампа посилила правила, що стосуються державної нефінансової допомоги іммігрантам, які могли потрапити в США нелегально. Йшлося про федеральну житлову допомогу, талони на їжу і медичне страхування Medicaid.

З цього моменту Міністерство юстиції при Джо Байдені не дотримується рішень його попередника з питань імміграційної політики.

Адміністрація президента США Джо Байдена поки не виробила імміграційне законодавство, але скасувала деякі укази Дональда Трампа, що стримують потік нелегальних мігрантів на півдні країни. Через це кількість дітей, які прибувають до США нелегально, зросла за останні два тижні втроє.

Влада США ухвалила рішення щодо тимчасового захисту від екстрадиції (temporary protected status) мігрантам з Венесуели.