Міністерство цифрової трансформації та громадянська мережа ОПОРА підписали меморандум про співпрацю, який передбачає спільну роботу над освітнім серіалом про місцеві вибори.

Про це повідомила прес-служба Мінціфри.

“Мінціфри з ОПОРОЮ готують просвітницький міні-серіал про місцеві вибори. Для цього Мінціфри і ОПОРА підписали меморандум про співпрацю. Просвітницький міні-серіал буде відзнято в серпні – вересні”, – сказано в повідомленні.

Як тільки серіал буде готовий – його розмістять на платформі Дія.Ціфрова освіта. Подивитися серіал можна буде безкоштовно.

Голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила з цього приводу, що через зміни в системі голосування такий серіал вкрай необхідний, щоб донести кожному виборцю інформацію про зміни нинішньої системи.

Планується зняти 10 серій по 10 хвилин.

Подати свої пропозиції щодо зйомок серіалу можна до 17 серпня, оскільки готовий продукт збираються презентувати у вересні.

16 липня Верховна Рада України напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року, внесла правки до виборчого законодавства.