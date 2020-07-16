Верховна Рада України напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року, внесла правки до виборчого законодавства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3485 проголосували 308 народних депутатів: 225 – від “Слуги народу”, 31 – від ОПЗЖ, 18 – від ВО “Батьківщина”, 14 – від групи “Партія “За майбутнє”, 14 – від групи “Довіра”, 6 позафракційних.

Жодного голосу не дали нардепи від “Європейської Солідарності” і “Голосу”.

Так, Рада встановила межу для самовисування у 10 тис. населення (партизація): було схвалено правку, яка знизила бар’єр пропорційної системи до 10 тис. виборців (з 90 тисяч). Відтак, пропорційна система виборів починається в містах від 10 тисяч населення. На посади сільських, селищних і міських голів можна буде йти самовисуванцем.

Норма про необхідність набрати 25 % виборчої квоти для зміни місця в списку залишилася. Рада не підтримала поправку про зниження порога до 5 %.

Так, першим у виборчому списку відповідної партії буде розміщений кандидат, включений до такого списку під першим номером.

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, що дорівнює чи перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку в порядку зменшення відсотків голосів виборців (які підтримали кандидата в депутати).

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку.

Рада істотно зменшила застави на вибори (в 9 разів).

Також була змінена форма бюлетеня, щоб зробити його більш зрозумілим для виборця.

Згідно з законопроєктом, позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік — в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

У рік проведення чергових місцевих виборів всі голосування повинні будуть проходити лише один раз — в останню неділю жовтня.

Також документом пропонується збільшити санкції за злочини та адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановити відповідальність за підробку документів та інші порушення.