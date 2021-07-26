Мінцифри знову пропонує до 1 млн гривень за злам «Дії»

Міністерство цифрової трансформації оголосило про другий етап "багбаунті", під час якого "білі" хакери матимуть шукати вразливості в сервісі електронних державних послуг "Дія".

Про це повідомили на сторінці сервісу електронних послуг “Дія“.

Як сповіщалося, Мінцифри 8 грудня запустило конкурс (“багбаунті”) з пошуку “білими” хакерами вразливостей у мобільному застосунку для зацифрованих документів “Дія”. 30 грудня у міністерстві заявили, що “білі хакери” не знайшли в додатку Дія уразливостей, що впливають на безпеку сервісу.

За більш як пів року (27 липня) стартує другий етап “багбаунті”. Розширено перелік можливих учасників, призовий фонд лишається тим самим.

“Цього разу взяти участь може кожен — незалежно від досвіду та кваліфікації — та ще й із призовим фондом в 1 мільйон гривень!”, — йдеться в повідомленні.

Реалізація проєкту відбувається за підтримки міжнародної платформи Bugcrowd та USAID.