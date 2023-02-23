Джанет Єллен, міністерка фінансів США, буде наполягати, щоб країни-члени Group of 20 у своїй спільній заяві засудили війну Росії в Україні. Вона наголосила, що війна має значний вплив на світову економіку через обмеження постачання харчових продуктів та енергоносіїв.

Про це повідомило The New York Times.

Журналісти вказали на складність реалізації позиції Джанет Єллен, оскільки Росія є частиною G20, а Індія продовжує купувати російську нафту.

У своєму виступі міністерка США висловила занепокоєння щодо спроб Китаю підтримати Росію. Вона закликала до того, аби КНР не допомагала РФ ухилятися від санкцій.

“Ми, безумовно, продовжуватимемо пояснювати уряду Китаю, компаніям і банкам у їхній юрисдикції правила щодо наших санкцій і серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться за їх порушення”, – заявила вона.

Раніше в Індії заявили, що країна виступає проти обговорення нових санкцій стосовно Росії на зустрічі G20. Під час заходу обговорять питання макроекономічних наслідків війни Росії проти України. Утім, індійські чиновники прагнуть уникнути використання слова “війна” у будь-якій спільній заяві, називаючи повномасштабний напад Росії на Україну “кризою”, зазначало Bloomberg.