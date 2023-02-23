Про це повідомило The New York Times.
Журналісти вказали на складність реалізації позиції Джанет Єллен, оскільки Росія є частиною G20, а Індія продовжує купувати російську нафту.
У своєму виступі міністерка США висловила занепокоєння щодо спроб Китаю підтримати Росію. Вона закликала до того, аби КНР не допомагала РФ ухилятися від санкцій.
“Ми, безумовно, продовжуватимемо пояснювати уряду Китаю, компаніям і банкам у їхній юрисдикції правила щодо наших санкцій і серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться за їх порушення”, – заявила вона.
Раніше в Індії заявили, що країна виступає проти обговорення нових санкцій стосовно Росії на зустрічі G20. Під час заходу обговорять питання макроекономічних наслідків війни Росії проти України. Утім, індійські чиновники прагнуть уникнути використання слова “війна” у будь-якій спільній заяві, називаючи повномасштабний напад Росії на Україну “кризою”, зазначало Bloomberg.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешту виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.
- Компанія Hindustan Petroleum Corp Ltd, один з провідних індійських державних нафтопереробників, зазнала проблем в оплаті російської сирої нафти через обмеження цін. Нафтопереробний завод не бажає оголошувати ціну купівлі російської нафти, що ускладнює пошук західних банків, готових проводити такі платежі.