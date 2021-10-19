Про це на брифінгу повідомив голова фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.

“Я бачив, що він (Абрамовський, – ред.) написав заяву (про відставку, – ред.). Я заходив якраз до голови (Верховної Ради – ред.), і він виходив”, – сказав Арахамія.

Політик наголосив, що Абрамовський зробив це за власним бажанням. Арахамія впевнений, що за відставку Абрамовського точно знайдуться голоси у Верховній Раді.

“Ви ж пам’ятаєте, що у нас щодо екологічних законів завжди є баталії. Передусім претензія, яка була на фракції озвучена багатьма депутатами, які працюють в регіонах, – екоінспекція в регіонах дуже корупційна установа”, – сказав Арахамія.

Він також додав, що кандидата на посаду міністра екології ще немає, але обіцяють визначитися за 7-10 днів.

Нагадаємо, що Рада нацбезпеки і оборони звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки очільник Міндовкілля Роман Абрамовський не виконує укази президента Володимира Зеленського.