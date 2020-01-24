Відповідний пост міністр опублікував на своїй сторінці в фейсбук.

За словами Олексія ОРЖЕЛЬ, підписання договору про транзит російського газу в Євросоюз через територію України дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, у зв’язку з якою є можливість для зменшення ціни на газ.

“Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Усі деталі чекайте у понеділок”, — заявив міністр.