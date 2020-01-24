Відповідний пост міністр опублікував на своїй сторінці в фейсбук.
За словами Олексія ОРЖЕЛЬ, підписання договору про транзит російського газу в Євросоюз через територію України дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, у зв’язку з якою є можливість для зменшення ціни на газ.
“Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Усі деталі чекайте у понеділок”, — заявив міністр.
- Нагадаємо, 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмова сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- В рамках угоди НАК “Нафтогаз-України” і російська компанія “Газпром” відкличуть нові зустрічні позови з арбітражу.