Голова Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що держава продовжить фінансування телемарафон, адже його припинення наразі "не на часі".

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Я знаю, що в бюджеті передбачені певні кошти на інформаційну безпеку. Але я хотів би остаточно побачити фінальну суму. І інформаційна безпека — це не тільки телемарафон, а й багато інших засобів, на які потрібні кошти на сьогодні”, — сказав Ткаченко.

За його словами, якщо “це буде все ж таки телемарафон, то міністр сподівається, що це буде справедливо”, тому що впродовж 2022 року “канали, не маючи жодних доходів від роботи телемарафону, продовжували працювати на допомогу державі, і держава має протягнути руку допомоги, щоб ми могли продовжувати інформаційне мовлення”.

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Він зазначив, що в міністерстві рекомендували виділити “достатньо” для того, щоб можна було фінансувати й телемарафон, і міжнародну платформу іномовлення.

Водночас на думку Ткаченка, припинення телемарафону наразі “не на часі”, аби не поєднувати в етері розважальні та новинні канали під час повномасштабної війни.

“Поєднання таких зусиль [формату] на час війни, мені здається, абсолютно адекватною відповіддю. Є різні точки зору стосовно того, що чи не варто повернутися до звичайних новин, але мені здається, що, на жаль, це не на часі, тому що в нас новинні канали – це одне, а розважальні канали — це інше”, — повідомив міністр.

Голова МКІП зауважив, що під час війни повернення до розважальних каналів “буде виглядати дивно”.

“Багато закидів, які звучали з приводу тих чи інших ведучих, вони неактуальні щонайменше два-три роки. Вони залишили роботу на медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції щодо ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу і працюють у ЗМІ, до яких мало запитань”,— додав Ткаченко щодо ведучих марафону з колишніх проросійських каналів.