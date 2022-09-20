У серпні в етері російськомовного телемарафону іномовлення FreeДом було двадцять включень десятьох народних депутатів України. Усі вони належали до фракції "Слуга народу".

Про це свідчать підсумки моніторингу FreeДома за серпень, повідомляє “Детектор медіа”.

Найчастіше з усіх депутатів — п’ять разів — включався “слуга народу” Федір Веніславський. По три рази в ефірі побували Єгор Чернєв та Юрій Камельчук, відомий як завсідник каналів Медведчука та противник вакцинації. По два рази в етері були Євгенія Кравчук та Олександр Мережко, по разу — Віталій Безгін, Денис Маслов, Дмитро Соломчук, Марія Мезенцева та Олег Дунда.

У виданні наголосили, що з усіх нардепів, які були в етері, до переліку найчастіше запрошуваних гостей увійшов лише Федір Веніславський. Як і в липні, список найчастіше запрошуваних гостей очолив воєнний експерт Олег Жданов (22 розмови), слідом за ним ідуть лідерка серпневого етеру “Єдиних новин” Наталя Гуменюк — речниця оперативного командування “Південь”, та воєнний експерт Олександр Коваленко.

Популярні також політкоментатор Володимир Фесенко, херсонський політик Сергій Хлань та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, які розповідають в етері про ситуацію на Херсонщині та в Маріуполі. 12 разів з’являлася в етері марафону росіянка Ольга Курносова — аналітикиня та журналістка. Серед лідерів також російські політики Ілля Пономарьов, Дмитро та Геннадій Гудкови, українські експерти Ігор Романенко та Віктор Ягун та інші.

69% запрошених в етер гостей представляли Україну, 20% — РФ.