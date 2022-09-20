Про це свідчать підсумки моніторингу FreeДома за серпень, повідомляє “Детектор медіа”.

Найчастіше з усіх депутатів — п’ять разів — включався “слуга народу” Федір Веніславський. По три рази в ефірі побували Єгор Чернєв та Юрій Камельчук, відомий як завсідник каналів Медведчука та противник вакцинації. По два рази в етері були Євгенія Кравчук та Олександр Мережко, по разу — Віталій Безгін, Денис Маслов, Дмитро Соломчук, Марія Мезенцева та Олег Дунда.

У виданні наголосили, що з усіх нардепів, які були в етері, до переліку найчастіше запрошуваних гостей увійшов лише Федір Веніславський. Як і в липні, список найчастіше запрошуваних гостей очолив воєнний експерт Олег Жданов (22 розмови), слідом за ним ідуть лідерка серпневого етеру “Єдиних новин” Наталя Гуменюк — речниця оперативного командування “Південь”, та воєнний експерт Олександр Коваленко.

Популярні також політкоментатор Володимир Фесенко, херсонський політик Сергій Хлань та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, які розповідають в етері про ситуацію на Херсонщині та в Маріуполі. 12 разів з’являлася в етері марафону росіянка Ольга Курносова — аналітикиня та журналістка. Серед лідерів також російські політики Ілля Пономарьов, Дмитро та Геннадій Гудкови, українські експерти Ігор Романенко та Віктор Ягун та інші.

69% запрошених в етер гостей представляли Україну, 20% — РФ.