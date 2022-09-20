Про це свідчать підсумки моніторингу FreeДома за серпень, повідомляє “Детектор медіа”.
Найчастіше з усіх депутатів — п’ять разів — включався “слуга народу” Федір Веніславський. По три рази в ефірі побували Єгор Чернєв та Юрій Камельчук, відомий як завсідник каналів Медведчука та противник вакцинації. По два рази в етері були Євгенія Кравчук та Олександр Мережко, по разу — Віталій Безгін, Денис Маслов, Дмитро Соломчук, Марія Мезенцева та Олег Дунда.
У виданні наголосили, що з усіх нардепів, які були в етері, до переліку найчастіше запрошуваних гостей увійшов лише Федір Веніславський. Як і в липні, список найчастіше запрошуваних гостей очолив воєнний експерт Олег Жданов (22 розмови), слідом за ним ідуть лідерка серпневого етеру “Єдиних новин” Наталя Гуменюк — речниця оперативного командування “Південь”, та воєнний експерт Олександр Коваленко.
Популярні також політкоментатор Володимир Фесенко, херсонський політик Сергій Хлань та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, які розповідають в етері про ситуацію на Херсонщині та в Маріуполі. 12 разів з’являлася в етері марафону росіянка Ольга Курносова — аналітикиня та журналістка. Серед лідерів також російські політики Ілля Пономарьов, Дмитро та Геннадій Гудкови, українські експерти Ігор Романенко та Віктор Ягун та інші.
69% запрошених в етер гостей представляли Україну, 20% — РФ.
- Після 24 лютого “Детектор медіа” припинив моніторинг щоденних теленовин і політичних токшоу. Більшість з українських телеканалів тепер транслює спільний телемарафон “Єдині новини”. На додачу до щоденного конспекту марафону, а також щотижневого докладного розбору грубих порушень і помилок, видання щомісяця публікує суто статистичну інформацію про спільний інформаційний етер. Наразі у марафоні поступово більшає повторів, водночас вбачається не пропорційний розподіл представництва політичних сил.
- 12 вересня телеканал “Рада” запросив до бесіди в етері спільного телемаратону “Єдині новини” нардепа Анатолія Бурміча, обраного від “Опозиційної платформи — За життя”, котрий зараз входить до депутатської групи “Відбудова України”. З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.
- Верховна Рада повинна забезпечити доступ журналістів до повного обсягу трансляцій своїх пленарних засідань, оскільки заборона збільшить контроль влади над інформацією та обмежить прозорість ухвалення рішень парламентом. Таку думку висловив юрист Інституту масової інформації Роман Головенко, коментуючи ухвалення парламентом постанови №7739.
- Об’єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій “Медіарух” звернулось до світових медіаасоціацій із закликом засудити російських пропагандистів, як це раніше зробила Асоціація польських журналістів.