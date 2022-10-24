Міністр оборони Олексій Резніков порушив питання щодо заяви РФ про "брудну бомбу" разом з іноземними союзниками.

Про це повідомив міністр у Twitter.

За його словами, Україна відкрита для співробітництва, аби показати, що ці заяви від Москви хибні.

“Поспілкувався з міністрами оборони Франції – Себастяном Лекорню, Туреччини – Хулусі Акаром й Британії – Беном Уолессом. Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони Росії (Сергієм Шойгу, – ред.)”, — написав Резніков.

Міністр додав, що вже відповів на всі фейкові звинувачення Росії. Він назвав заяву з боку РФ черговим актом ядерного шантажу.

“Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії”, — резюмував він.