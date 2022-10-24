Про це повідомив міністр у Twitter.
За його словами, Україна відкрита для співробітництва, аби показати, що ці заяви від Москви хибні.
“Поспілкувався з міністрами оборони Франції – Себастяном Лекорню, Туреччини – Хулусі Акаром й Британії – Беном Уолессом. Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони Росії (Сергієм Шойгу, – ред.)”, — написав Резніков.
Міністр додав, що вже відповів на всі фейкові звинувачення Росії. Він назвав заяву з боку РФ черговим актом ядерного шантажу.
“Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії”, — резюмував він.
- Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що РФ нині на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для прислів’я “на злодії шапка горить”. Так він зреагував на заяви російського міністра Шойгу щодо “брудної бомби”.
- Російський міністр оборони Сергій Шойгу у дзвінку своїм західним колегам з НАТО заявив, що Україна планує атакувати РФ “брудною бомбою” під фальшивим прапором. В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.