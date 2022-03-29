Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що під час переговорів 29 березня у Стамбулі між українською та російською делегаціями з деяких питань було досягнуто "консенсусу та спільного розуміння".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Сьогодні досягнуто найбільш значущого прогресу в перемовинах”, – наголосив Чавушоглу.

Він привітав прогрес, зокрема, щодо “головного пріоритету – досягнення припинення вогню якомога швидше, щоб прокласти шлях до політичного рішення”.

За його словами, “складніші” питання тепер мають обговорюватися на вищих рівнях – зустрічі між міністрами закордонних справ РФ та України, щоб “внести остаточні корективи до спільного підходу”. Після цього на порядку денному планується зустріч президента РФ Путіна та Президента України Володимира Зеленського.

Російська делегація на російсько-українських переговорах у Стамбулі оголосила про два кроки для деескалації конфлікту щодо України після першого дня переговорів.

Російські ЗМІ з посиланням на російську делегацію повідомили, що ці кроки передбачають “різке скорочення військової активності на київському та чернігівському напрямках”, а також можливість зустрічі президента РФ Путіна та Президента України Володимира Зеленського.

Водночас радник Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час перемовин між російською та українською делегаціями у Стамбулі було досягнуто достатнього прогресу, щоб організувати зустріч Путіна та Володимира Зеленського.