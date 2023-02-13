Про це він написав у Facebook.

За його словами, війна в Україні стає більш жорстокою і внаслідок бойових дій гине все більше людей. Тепер людські життя треба рятувати, і це можна зробити тільки з миром.

Повідомляється, що Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти, щоб забезпечити негайний мир та уникнути кроків, які ризикують продовжити повномасштабну війну Росії на території України.

“Я також буду представляти цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв’язку треба тримати відкритими. Якби ми так не поводилися, я б сьогодні теж не зміг донести послання про заклик до миру”, – пояснює міністр.