Про це він написав у Facebook.
За його словами, війна в Україні стає більш жорстокою і внаслідок бойових дій гине все більше людей. Тепер людські життя треба рятувати, і це можна зробити тільки з миром.
Повідомляється, що Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти, щоб забезпечити негайний мир та уникнути кроків, які ризикують продовжити повномасштабну війну Росії на території України.
“Я також буду представляти цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв’язку треба тримати відкритими. Якби ми так не поводилися, я б сьогодні теж не зміг донести послання про заклик до миру”, – пояснює міністр.
- Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні, заявив держсекретар з міжнародних зв’язків Золтан Ковач після зустрічі 9 лютого у Брюсселі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- У Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини після заяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав Україну “нічийною землею”.