Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сьогодні, 13 лютого, прибув з візитом до столиці Білорусі - Мінська. Планує "донести послання про заклик до миру".

Про це він написав у Facebook.

За його словами, війна в Україні стає більш жорстокою і внаслідок бойових дій гине все більше людей. Тепер людські життя треба рятувати, і це можна зробити тільки з миром.

Повідомляється, що Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти, щоб забезпечити негайний мир та уникнути кроків, які ризикують продовжити повномасштабну війну Росії на території України.