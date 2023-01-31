Про це йдеться у повідомленні МЗС України.
Відтак, угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам.
Крім цього, МЗС України закликало угорську сторону зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами.
Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.
Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини після заяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав Україну “нічийною землею”.
За словами речника МЗС Олега Ніколенка, під час спілкування із журналістами прем’єр порівняв Україну з Афганістаном і назвав її “нічийною землею”.
“Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами”, — зазначив він.
Тоді Ніколенко зазначив, що МЗС України викличуть посла Угорщини “для відвертої розмови”, а українська сторона залишає за собою право “вжиття й інших заходів реагування”.
- Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виступив проти ухвалення десятого пакета санкцій проти Росії. Він назвав його величезною помилкою.