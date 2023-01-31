Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Відтак, угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам.

Крім цього, МЗС України закликало угорську сторону зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами.

Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.

Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини після заяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав Україну “нічийною землею”.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, під час спілкування із журналістами прем’єр порівняв Україну з Афганістаном і назвав її “нічийною землею”.

“Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами”, — зазначив він.

Тоді Ніколенко зазначив, що МЗС України викличуть посла Угорщини “для відвертої розмови”, а українська сторона залишає за собою право “вжиття й інших заходів реагування”.