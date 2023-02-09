Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні, заявив держсекретар з міжнародних зв’язків Золтан Ковач після зустрічі 9 лютого у Брюсселі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це інформує CNN.

Ковач опублікував у Twitter світлину, на якій Орбан та Зеленський потискають руки в кулуарах засідання Європейської ради.

Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб уникнути подальших смертей. Угорщина на боці миру”, – цитує Ковач Орбана.

Орбан опублікував фото з Зеленським, підписавши його «Угорщина на боці миру» (Угорщина в партії миру). pic.twitter.com/2RiieYvyoc — Букви (@Bykvu) February 9, 2023

Ще в квітні 2022 року Орбан — давній союзник Росії — назвав Зеленського одним із “опонентів”, яких йому довелося подолати під час своєї кампанії, щоб забезпечити свій четвертий термін поспіль на посаді лідера Угорщини.

У грудні 2022 року Угорщина спочатку заблокувала пакет допомоги Україні на 19 мільярдів доларів, але пізніше відмовилася від свого заперечення в обмін на фінансування від Європейського Союзу.

Також кілька тижнів висловлювалися припущення, що Орбан відкладе розгляд заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, але зрештою він оголосив, що парламент Угорщини її ратифікує.

Вже у січні у Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини після заяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав Україну “нічийною землею”.

Також Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також виступив проти ухвалення десятого пакета санкцій проти Росії. Він назвав його величезною помилкою.