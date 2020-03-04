Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сьогодні, 4 березня, Президент України вніс подання на призначення прем’єр-міністром України віцепрем’єр-міністра України — міністра розвитку громад та територій України Дениса Шмигаля.

Рішення про призначення Шмигаля підтримав 291 депутат. Серед них 242 депутати фракції “Слуги народу”, 18 депутатів групи “За майбутнє”, 17 депутатів групи “Довіра” і 14 позафракційних депутатів.

Члени “Опозиційної платформи — “За життя” та “Європейської Солідарності” проголосували проти.