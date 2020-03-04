Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сьогодні, 4 березня, Президент України вніс подання на призначення прем’єр-міністром України віцепрем’єр-міністра України — міністра розвитку громад та територій України Дениса Шмигаля.

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Рішення про призначення Шмигаля підтримав 291 депутат. Серед них 242 депутати фракції “Слуги народу”, 18 депутатів групи “За майбутнє”, 17 депутатів групи “Довіра” і 14 позафракційних депутатів.

Члени “Опозиційної платформи — “За життя” та “Європейської Солідарності” проголосували проти.