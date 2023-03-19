Міністри G7 спільно з ЄС засудили запуск балістичної ракети КНДР

Про це інформує Європейська зовнішньополітична служба.
У спільній заяві йдеться, що дії Пхеньяну “підривають регіональний та міжнародний мир і безпеку”.
Північна Корея активізувала свої дії щодо ескалації через рекордну кількість запусків балістичних ракет і продовження безвідповідальної та дестабілізуючої риторики щодо використання ядерної зброї.
Ми повторюємо нашу вимогу до Північної Кореї відмовитися від своєї ядерної зброї, існуючих ядерних програм і будь-якої іншої зброї масового знищення та програм балістичних ракет у повний, перевірений і незворотний спосіб і повністю виконувати всі зобов’язання відповідно до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН”, – зазначили у заяві.
Окрім цього, у G7 та Євросоюзі засудили бездіяльність Ради Безпеки ООН після нового ракетного пуску, оскільки “окремі члени цього органу стали на заваді вжиття необхідних заходів”.
Та нагадали, що G7 як і раніше стурбована жахливою гуманітарною ситуацією в Північній Кореї та прагне співпрацювати з усіма відповідними партнерами для досягнення миру та стабільності на Корейському півострові та підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку.
Зауважимо, 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.
Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.
- 18 лютого КНДР запустила балістичну ракету далекого радіусу дії в море біля західного узбережжя Японії після того, як Пхеньян попередив про потужну відповідь на майбутні військові навчання США і Південної Кореї.
- У Північній Кореї провели нічний парад на якому показали найбільшу кількість міжконтинентальних балістичних ракет за всю історію.
- Північна Корея поступово занурюється у тотальний голод, оскільки країна переживає одну з найгірших продовольчих криз за минулі десятиліття в результаті міжнародної ізоляції та стихійних лих, які завдали шкоди посівам і знизили врожайність.