Міністри G7 спільно з ЄС засудили запуск балістичної ракети КНДР

19 березня міністри закордонних справ МЗС країн G7 та Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель засудили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю.

Про це інформує Європейська зовнішньополітична служба.

У спільній заяві йдеться, що дії Пхеньяну “підривають регіональний та міжнародний мир і безпеку”.

Північна Корея активізувала свої дії щодо ескалації через рекордну кількість запусків балістичних ракет і продовження безвідповідальної та дестабілізуючої риторики щодо використання ядерної зброї.

Ми повторюємо нашу вимогу до Північної Кореї відмовитися від своєї ядерної зброї, існуючих ядерних програм і будь-якої іншої зброї масового знищення та програм балістичних ракет у повний, перевірений і незворотний спосіб і повністю виконувати всі зобов’язання відповідно до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН”, – зазначили у заяві.

Окрім цього, у G7 та Євросоюзі засудили бездіяльність Ради Безпеки ООН після нового ракетного пуску, оскільки “окремі члени цього органу стали на заваді вжиття необхідних заходів”.

Та нагадали, що G7 як і раніше стурбована жахливою гуманітарною ситуацією в Північній Кореї та прагне співпрацювати з усіма відповідними партнерами для досягнення миру та стабільності на Корейському півострові та підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку.

Зауважимо, 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.