Про це повідомляє CNN.

Видання, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що вчорашні перемовини Ллойда та Пісторіуса були безуспішними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.

“Було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда”, – наголосив один зі співробітниками CNN.

У виданні зазначили, що перед зустріччю деякі посадовці США були оптимістично налаштовані щодо результатів перемовин.

Однак, станом на ранок 20 січня, питання щодо танків від ФРН залишається відкритим.