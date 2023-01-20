19 січня відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Посадовці обговорювали наша Україні німецьких танків Leopard 2, однак дійти згоди не змогли.

Про це повідомляє CNN.

Видання, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що вчорашні перемовини Ллойда та Пісторіуса були безуспішними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.

“Було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда”, – наголосив один зі співробітниками CNN.

У виданні зазначили, що перед зустріччю деякі посадовці США були оптимістично налаштовані щодо результатів перемовин.

Однак, станом на ранок 20 січня, питання щодо танків від ФРН залишається відкритим.