Про це повідомляє CNN.
Видання, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що вчорашні перемовини Ллойда та Пісторіуса були безуспішними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.
“Було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда”, – наголосив один зі співробітниками CNN.
У виданні зазначили, що перед зустріччю деякі посадовці США були оптимістично налаштовані щодо результатів перемовин.
Однак, станом на ранок 20 січня, питання щодо танків від ФРН залишається відкритим.
- 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у випадку, якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Україні танків Leopard, Варшава “сама вчинить правильно”.