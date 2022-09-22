Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали всі держави засудити будь-які псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України та не визнавати результати.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок після зустрічі міністрів закордонних справ G7 на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН

У документів зазначається, що міністри закордонних справ Великої сімки рішуче засудили заяву Росії про проведення псевдореферендумів на суверенній території України, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими

“Будь-яка анексія території України була б грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН”, – наголосили у G7.

Крім того, міністри закликали всі держави однозначно засудити будь-які псевдореферендуми та не визнавати результати. “Велика сімка” також запроваджуватиме цілеспрямовані санкції та має намір чинити економічний і політичний тиск на Росію. Вони висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, а також “часткову” мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику.

“Росія має негайно припинити агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголосили міністри G7.

А також закликала Росію негайно припинити операції з фільтрації та примусову депортацію цивільних українців до Росії.

Міністри закордонних справ “Великої сімки” висловили свою стурбованість у зв’язку з останніми повідомленнями про звірства, скоєні російськими окупантами в частинах України, які нещодавно звільнили ЗСУ. Зокрема їх шокували повідомлення про численні могили, місця злочинів і місця тортур у місті Ізюм та в Харківській області.

Лідери G7 заявили про своє непохитне зобов’язання продовжувати надавати економічну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку для України стільки, скільки це буде необхідно, і в необхідному обсязі, щоб забезпечити шлях України до свободи, миру, реконструкції та економічного розвитку.