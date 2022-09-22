Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок після зустрічі міністрів закордонних справ G7 на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У документів зазначається, що міністри закордонних справ Великої сімки рішуче засудили заяву Росії про проведення псевдореферендумів на суверенній території України, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими
“Будь-яка анексія території України була б грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН”, – наголосили у G7.
Крім того, міністри закликали всі держави однозначно засудити будь-які псевдореферендуми та не визнавати результати. “Велика сімка” також запроваджуватиме цілеспрямовані санкції та має намір чинити економічний і політичний тиск на Росію. Вони висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, а також “часткову” мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику.
“Росія має негайно припинити агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголосили міністри G7.
А також закликала Росію негайно припинити операції з фільтрації та примусову депортацію цивільних українців до Росії.
Міністри закордонних справ “Великої сімки” висловили свою стурбованість у зв’язку з останніми повідомленнями про звірства, скоєні російськими окупантами в частинах України, які нещодавно звільнили ЗСУ. Зокрема їх шокували повідомлення про численні могили, місця злочинів і місця тортур у місті Ізюм та в Харківській області.
Лідери G7 заявили про своє непохитне зобов’язання продовжувати надавати економічну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку для України стільки, скільки це буде необхідно, і в необхідному обсязі, щоб забезпечити шлях України до свободи, миру, реконструкції та економічного розвитку.
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що псевдореферендуми, які планують провести окупанти, не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою й міжнародно визнаних кордонів України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведення російськими загарбниками псевдореферендумів нічого не змінить, Україна й надалі буде звільняти від окупантів свої території.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав “актом розпачу” оголошення про часткову мобілізацію в РФ та проведення так званих “референдумів” на окупованих РФ територіях України.