Трансляцію презентації телеканал іномовлення України UATV.

У неділю, 1 березня, Міністерство культури, молоді та спорту України запустило розважально-інформаційний телеканал для тимчасово окупованих територій “Дім”, створений на базі каналу UATV. 2 березня відбулася презентація концепції телеканалу.

Під час заходу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що в ефірній сітці телеканалу поки що буде тільки контент інших медіагруп.

“Достукатися до аудиторії просто новинним контентом неможливо. Ми провели переговори з усіма великими гравцями українського телевізійного ринку і домовилися, … що на цьому каналі буде преміальний контент, який є в Україні. Це серіали, ток-шоу, розважальні шоу”, — сказав Тимошенко.

Зазначається, що коли телеканал почне виробництво власного контенту — перейде на супутникове та кабельне мовлення, а поки доступний тільки в цифровому телебаченні. До того ж, тільки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

В.о. гендиректора телеканалу UATV Юлія Островська повідомила, що на лінії зіткнення вже є три корпункту телеканалу, але мережу планують розширювати. На її думку, метою телеканалу є “повернення політичного, культурного та суспільному життя України до порядку денного громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях” та “деоккупація свідомості” цих громадян. Водночас контент на телеканалі не буде “політизованим”.

“Відомо з тих же соціологічних опитувань, що люди дуже втомилися від політизованого контенту і бажають бачити на своїх “блакитних екранах” щось більш комфортне, мотиваційний контент, який даватиме змогу розслабитися та отримати запевнення в кращому майбутньому”, — зазначила Островська.

LIVE | Презентація концепції нового телеканалу "Дім" для тимчасово окупованих територій LIVE | Презентація концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій Gepostet von UATV українською am Montag, 2. März 2020