Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики України рекомендувала Київській міській державній адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розміщений у центрі столиці.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Також Мінкульт рекомендував визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва.

У відомстві нагадали, що пам’ятник Ватутіну споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича. Його монументальні скульптури встановлені, зокрема, перед будівлею ООН в Нью-Йорку, у Берліні – у колишньому секторі радянської окупації, а також у Москві та інших містах на колишній території СРСР.

Пам’ятник мав охоронний статус і раніше. Монумент був взятий на облік наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 06.04.2010 та набув таким чином статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини.

Отже, як зазначили у Мінкульті, демонтувати монумент можна й до прийняття рішення МКІП з урахуванням його чинного статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини. У такому випадку демонтаж і перенесення потребують виготовлення проєктної документації. Однак чинним законодавством погодження такої документації МКІП не передбачено. Відтак справа повністю за КМДА.

“Демонтувати монумент можна після його вилучення з переліку щойно виявлених об‘єктів, яке відбувається розпорядчим актом місцевого органу охорони культурної спадщини. В такому випадку це можна зробити без проєктної документації, на підставі рішення КМДА про його переміщення”, – пояснили у міністерстві.

А також додали, що за законною процедурою після розгляду експертної комісії МКІП міністерство має розглянути рекомендації комісії та може проводити додаткові консультації, повторне винесення на розгляд комісії з метою уточнення рекомендацій або прийме остаточне рішення стосовно внесення або невнесення об‘єкта до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України.

“З огляду на рекомендацію комісії щодо демонтування об‘єкта, розглядається можливість рішення про невнесення пам‘ятника до реєстру нерухомих пам’яток, про що МКІП інформуватиме КМДА. В такому випадку об‘єкт вилучатиметься з переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини згідно з процедурою”, – йдеться у повідомленні Мінкульту.

А також зазначається, що водночас, спираючись на визнання експертною комісією мистецької цінності скульптури, МКІП рекомендуватиме КМДА взяття її на облік як музейного предмета та переміщення до музейних фондів. Таким місцем зберігання може стати, до прикладу, музей-заповідник “Битва за Київ у 1943 році” (с. Лютіж Київської обл.), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна.

КМДА, своєю чергою, матиме прийняти рішення про демонтаж, визначити його спосіб та забезпечити демонтаж і переміщення монумента з урахуванням подальшого зберігання.