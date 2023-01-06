Уряд Естонії виділив 916 405 євро на демонтаж радянських військових пам'ятників і ще 60 тисяч євро на перенесення цих пам'ятників.

Про це повідомляє ERR.

За даними видання, два тижні тому уряд спрямував 60 тисяч євро на покриття витрат робочої групи з демонтування пам’ятників. Фінансування охоплювало створення нейтрального надгробного знака, винагороду для членів робочої підгрупи, технічне обслуговування діяльності робочої групи і робочих підгруп, а також реновацію після демонтажу пам’ятників у Нарві.

“Уряд виділив установам, що підпорядковуються Міністерству оборони, 916 405 євро на діяльність, пов’язану з перенесенням із публічного простору радянських військових пам’яток, що загрожують безпеці”, – розповіла речниця уряду Євгенія Вяря.

Експерти, які брали участь у роботі групи, дали оцінку кожному з пам’ятників, що враховувала історичну, культурну та художню цінності пам’ятника. Результати проведення оцінки можна переглянути на сайті Державної канцелярії.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року в Естонії узгодили закони щодо демонтажу радянських пам’яток. Відтак, 10 листопада уряд Естонії підтримав проєкт поправок до законодавства, що вказують на підстави для демонтажу пам’ятників, далі його передадуть на розгляд парламенту. Поправки створюють регламент видалення з громадських просторів споруд, що не підходять для нього, насамперед радянських військових пам’яток.

До цього часу при демонтажі пам’яток із забороненою символікою доводилося діяти на підставі загальних норм правопорядку та пенітенціарних норм, відтепер відповідні положення будуть закріплені й у нормативних актах сфери будівництва.

Мета підготовленого міністерством юстиції законопроекту – доповнити та уточнити Будівельний кодекс, прописати в ньому, що видимі частини будівлі, пам’ятники та скульптури не можуть виражати підбурювання до ворожнечі, підтримувати чи виправдовувати окупаційний режим, акти агресії, геноцид, воєнні злочини.

Законопроєкт також передбачає повноваження держави щодо демонтажу об’єктів, які не відповідають вимогам. Об’єкти мають бути приведені у відповідність до нових вимог протягом трьох місяців після набрання чинності законом.

Естонська влада на початку серпня вирішила “в найкоротші терміни” прибрати з публічного простору всі радянські пам’ятники. За оцінками прем’єр-міністерки Каї Каллас, у країні їх налічується від 200 до 400 шт. У місті Нарва біля кордону з РФ на той час вже демонтували шість радянських військових пам’яток.