Міноборони: Бахмут став пасткою для росіян – ворог не може вийти з міста

Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Подекуди ворог почав використовувати “загороджувальні загони” і зброєю, направленою у спини своїм, намагається забезпечити стійкість власних військ.
За словами Маляр, нині найгарячіше на Лиманському і Бахмутському напрямках. Зокрема на Бахмутському напрямку запеклі бої, противник міцно тримається за зайняті ним позиції.
Посадовиця також зауважила, що стосовно просування на флангах — до закріплення на позиціях повідомляти передчасно, адже ситуація може щогодини змінюватись. Додавши, що сьогодні ситуація динамічно змінювалась.
Тому на північному фланзі довкола Бахмута були бої, станом на кінець дня без суттєвих просувань. На північному фланзі подекуди сьогодні були просування. Натомість у самому місті ворог завдяки нашим бійцям у пастці. Пересуватись повноцінно не може, вийти з міста не може”, – зазначила заступниця міністра.
Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
- Протягом доби російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого поранень зазнали двоє осіб.
- Адмірал та начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що бойові можливості Росії скоротилися вдвічі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А також додав, що Росія зараз “настільки слабка”, що більше не може вести власний військовий контрнаступ.
- В Україні триває 497-ма доба від початку повномасштабної російсько-української війни. Протягом цього часу, станом на 5 липня українські захисники ліквідували 231,7 тисячі російських загарбників.
- Протягом доби ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.