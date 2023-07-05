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Міноборони: Бахмут став пасткою для росіян – ворог не може вийти з міста

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на 5 липня наші сили оборони потужно б‘ють ворога на сході, на деяких напрямках російські військові почали залишати позиції цілими підрозділами.

Середа, 5 липня 2023, 22:39
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Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Подекуди ворог почав використовувати “загороджувальні загони” і зброєю, направленою у спини своїм, намагається забезпечити стійкість власних військ.

За словами Маляр, нині найгарячіше на Лиманському і Бахмутському напрямках. Зокрема на Бахмутському напрямку запеклі бої, противник міцно тримається за зайняті ним позиції.

Посадовиця також зауважила, що стосовно просування на флангах — до закріплення на позиціях повідомляти передчасно, адже ситуація може щогодини змінюватись. Додавши, що сьогодні ситуація динамічно змінювалась.

Тому на північному фланзі довкола Бахмута були бої, станом на кінець дня без суттєвих просувань. На північному фланзі подекуди сьогодні були просування. Натомість у самому місті ворог завдяки нашим бійцям у пастці. Пересуватись повноцінно не може, вийти з міста не може”, – зазначила заступниця міністра.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: Маляр, Міноборони, пастка для ворога, ситуація на фронті, Бахмут

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