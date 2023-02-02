Міністерство оборони Республіки Білорусь повідомило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з Російською Федерацією.

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь.

“Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено”, – повідомили у відомстві.

А також додали, що під час навчань було продемонстровано високу злагодженість у роботі штабів, а також впевнені спільні дії білоруських та російських льотчиків.

У міноборони Білорусі зазначили, що навчання було спрямоване на створення безпеки для Росії і мало виключно оборонний характер.

Варто зауважити, що на початку 2023 року у міноборони РБ повідомили, що до Білорусі продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.

Тоді у відомстві розповіли, що у межах забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ Республіки Білорусь та Російської Федерації. Відтак, з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Крім того, планувалося проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації.

За даними міноборони РБ, від російської сторони в даному заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

Тоді у відомстві запевнили, що створення російсько-білоруського угруповання військ на території країни нібито пов’язане з ситуацією, що складається поблизу кордонів.