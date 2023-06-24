Міноборони РФ звернулось до вагнерівців з закликом не брати участі у «злочинній авантюрі Пригожина»

У російському міноборони закликали бойовиків ПВК "Вагнер" вийти з ними на зв'язок та не брати участі у "злочинній авантюрі Пригожина".

Джерело: міноборони РФ

В оборонному відомстві країни-агресорки наголосили, що учасників ПВК “Вагнер” начебто “обманом втягнули у злочинну авантюру Пригожина (очільник ПВК “Вагнер” – ред.) та участі у військовому заколоті”.

У відомстві додали, ще деякі вагнерівці “вже зрозуміли свою помилку” та звернулись за допомогою, аби безпечно повернутись у свої пункти дислокації.

Російське міноборони запевнило, що допомогли всім, хто звернувся з таким проханням.

“Просимо проявити розсудливість та якнайшвидше вийти на зв’язок з представниками міноборони Росії чи правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку”, – мовиться у повідомленні.

Що передувало?

Напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.