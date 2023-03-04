Про це інформує пресслужба Міноборони.

У відомстві розповіли, що антикорупційна рада створюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу в складі 15 осіб строком на один рік. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у Міністерстві оборони України.

Зокрема, новостворений консультативно-дорадчий орган, після проведення відкритого загальнонаціонального голосування за кандидатів на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції й після визначення переможців, які увійдуть до складу антикорупційної ради, має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль.

Серед іншого, до переліку завдань ради входить аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що громадська антикорупційна рада наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

За його словами, вона може утворювати експертні групи, залучати фахівців, і загалом положення про діяльність ради передбачає широкий діапазон для дій.

“Певен, антикорупційна рада поліпшить не лише роботу в самому міністерстві, а і зміцнить фундамент довіри в суспільстві. Що перший, що другий, вкрай важливі моменти для досягнення головної стратегічної мети України — перемоги у війні”, – підкреслив міністр.

У відомстві додали, що склад ради затверджується за результатами конкурсу. Кандидатури для участі можуть подати громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за два роки до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.