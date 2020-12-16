Міністерство освіти і науки України рекомендує школам продовжити зимові канікули на час посиленого карантину (локдауну), який буде діяти з 8 по 24 січня.

Про це поінформували в пресслужбі МОН.

Керівникам місцевих департаментів освіти вже спрямували відповідні листи з рекомендаціями.

Так, згідно із постановою Кабінету Міністрів, з 8 по 24 січня в Україні вводяться посилені карантинні обмеження. У цей період учням заборонено відвідувати школи.

“Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону “Про повну загальну середню освіту”, – відзначили в пресслужбі МОН.

Так, у частині 3 закону зазначено, що освітній процес у школах організовується в рамках навчального року, який починається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. А в частині 4 закону – що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада школи (з урахуванням освітньої програми).

Крім того, відповідно до закону, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Крім того, міністерство просить школи, які вирішать навчатися під час локдауну, зробити все можливе, щоб організувати належне дистанційне навчання.