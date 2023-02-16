Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.
Зазначається, що стипендію надають громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ у зв’язку з їх громадською чи політичною діяльністю.
Гроші виплачують у період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення.
Стипендія імені Лук’яненка призначається відповідним указом президента України.
ДОВІДКА. Левко Лук’яненко – український політичний та громадський діяч, дипломат, письменник та радянський дисидент. За переконання про від’єднання України від Радянського Союзу та її незалежність його відправили до “камери смертників” як “небезпечного рецидивіста”, засудивши до страти.
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