Міністерство цифрової трансформації України та найбільша розвідувально-аналітична компанія у світі Recorded Future підписали меморандум у сфері захисту критичної інфраструктури в Україні від військової та кіберагресії з боку Росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Крім того, сторони домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі. Підписаний меморандум дасть змогу підсилити партнерство та використовувати розвідувальні дані для захисту України у фізичному та кіберпросторі.

Крім того, у межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future.

“Співпраця з Recorded Future дасть змогу ще ефективніше захищатися від загроз з боку Росії. Разом з компанією ми зможемо створювати революційні технологічні продукти для захисту критичної інфраструктури України. Вони будуть корисними в усьому світі”, — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Своєю чергою, генеральний директор і співзасновник Recorded Future зазначив, що компанія готова допомогти Україні в обороні за допомогою розвідки Recorded Future.

“Україна веде війну від імені вільного світу, що має важливе значення для Заходу. Росія повторює свою безглузду стратегію війни, яку вже застосовувала в Сирії та Чечні, і спрямовує дії на цивільну інфраструктуру. Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу над цим викликом з командою Міністерства цифрової трансформації України, яка має історію креативних інтернет-рішень”, — наголосив Крістофер Альберг.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни РФ проти України Recorded Future надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомогла в розслідуванні воєнних злочинів росіян в Україні, відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів. Окрім цього, розширила розвідку про загрози щодо російських кібератак.